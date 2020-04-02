СБУ пояснила, в чому підозрює "Eurolab" Пальчевського

Служба безпеки України проводила обшуки у ТОВ "Євролаб", бо підозрює, що його посадові особи сприяли поширенню епідемії COVID-19, приховавши виявлені випадки хвороби.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Головне слідче управління Служби безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом можливого вчинення посадовими особами ТОВ "Євролаб" дій, які спрямовані на поширення епідемії COVID-19 та заподіяння шкоди здоров’ю населення України.

Зокрема, мова йде про навмисне неповідомлення відповідних державних органів інформації про позитивні результати тестів на коронавірус у окремих осіб.

Тож 1 квітня на підставі судової ухвали були проведені обшуки в приміщеннях ТОВ "Євролаб" для встановлення усіх обставин даного правопорушення. За їх результатами вилучено необхідні для слідства документи та інформацію.

Найближчим часом ці документи опрацюють із залученням фахівців Міністерства охорони здоров’я України, після чого будуть прийняті відповідні процесуальні рішення у кримінальному провадженні".

Деталі: Досудове розслідування триває, слідчі проводять необхідні та передбачені чинним законодавством слідчі й розшукові дії.

СБУ запевняє, що й надалі буде приділяти особливу увагу будь-яким порушенням закону, які пов’язані з розповсюдженням коронавірусу в Україні, адже це – питання національної безпеки.

Дослівно :"Ми вважаємо неприпустимим, коли окремі особи, що своїми діями поставили під загрозу здоров’я та життя багатьох людей, намагаються уникнути відповідальності, переводячи ситуацію у політичну площину".

Цьому передувало: 1 квітня Андрій Пальчевський заявив, що СБУ провела обшуки в його лабораторії на підставі статті 113 ККУ - "диверсія проти держави". Він додав, що його намагаються "прив'язати" до того, що київська лабораторія не повідомила про три випадки захворювання на коронавірус і посприяла епідемії.