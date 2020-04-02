У Зеленського розробили нові критерії для оцінки роботи ОДА

В Офісі президента розробили нові параметри ефективності, за якими оцінюватимуть соціально-економічного стан регіонів і діяльність облдержадміністрацій.

Джерело: сайт ОПУ з посиланням на першого заступника керівника Офісу президента Сергія Трофімова

Пряма мова: "Досі у різних гілок влади не було єдиної, зрозумілої для всіх та прозорої системи оцінювання ефективності роботи облдержадміністрацій у тих сферах, у яких вони мають повноваження.

Тому ми з допомогою профільних фахівців та експертів проаналізували всі плюси та мінуси в їхній роботі та розробили цю концепцію".

Деталі: За словами Трофімова, новий підхід дасть змогу порівнювати результати діяльності ОДА у міжрегіональному та часовому розрізі й допомагатиме визначати точки, де облдержадміністрації можуть докладати зусилля для покращення ситуації.

Він пояснив, що є реальні повноваження ОДА відповідно до закону про місцеві державні адміністрації, які змінюються нечасто. Але способи збору, структурування, передачі даних, що збираються державою, постійно вдосконалюються, а тому конкретні показники оцінки ефективності можуть змінюватися доволі часто для того, щоб максимально повно використовувати потенціал наявних даних.

Тому діяльність ОДА вирішили оцінювати за дворівневим індексом, де верхній рівень розраховуватиметься за галузевим принципом розподілу повноважень, а нижній – на основі набору параметрів для оцінки діяльності в кожній галузі, що можуть змінюватися за потреби.

Інтеграція параметрів моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів здійснюватиметься на основі показників щоквартальної оцінки соціально-економічного розвитку АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, визначених постановою Кабміну № 856 від 2015 року.

Найближчим часом концепцію планують презентувати президенту та затвердити урядом.

Що було раніше: У лютому на той час міністр Кабміну Дмитро Дубілет заявив, що в уряді визначили 24 ключові показники ефективності, за якими щокварталу оцінюватимуть голів обласних держаних адміністрацій.