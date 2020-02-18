Дубілет: Голів обладміністрацій оцінюватимуть за 24 показниками

У Кабінеті міністрів визначили 24 ключові показники ефективності, за якими щокварталу оцінюватимуть голів обласних держаних адміністрацій.

Джерело: пост міністра Кабміну Дмитра Дубілета у Facebook

Пряма мова: "Ділюсь з вами KPI, які ми склали для оцінки голів обладміністрацій. З цих KPI ми будемо щокварталу складати рейтинг та прив’язувати до неї систему мотивації. Let’s start the race! (Давайте розпочнемо перегони, – англ.)".

Деталі: За словами Дубілета, показники сформулювали таким чином, щоб усі регіони могли "змагатися" між собою. Спочатку їх вийшло близько 100, але з такою кількістю було би неможливо працювати, тому зупинилися на 24.

Перелік критеріїв ефективності, за якими оцінюватимуть голів ОДА:

1. Кількість дітей віком від 3 до 5 років, охоплених дошкільною освітою

2. Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням

3. Розширення мережі опорних закладів загальної середньої освіти

4. Організація підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти шкільним автобусом

5. Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких влаштували до сімейних форм виховання

6. Кількість укладених декларацій з сімейним лікарем

7. Автономізація закладів охорони здоров’я вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги

8. Забезпечення комп’ютеризації та реєстрації в електронній системі охорони здоров’я закладів охорони здоров’я

9. Рівень охоплення щепленнями

10. Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію

11. Забезпечення прийняття в експлуатацію об’єктів незавершеного будівництва комунальної форми власності, проектний строк реалізації яких перевищено на три та більше років

12. Охоплення території області спроможними територіальними громадами, які мають високий та середній рівень спроможності

13. Сумарна потужність альтернативних джерел енергії (електричної та теплової)

14. Рівень інвентаризації земель регіону державної та комунальної власності

15. Виконання бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку"

16. Рівень використання коштів дорожнього фонду, передбачених для будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

17. Рівень надходжень податку на доходи фізичних осіб на одну особу наявного населення станом на 1 січня попереднього року

18. Рівень виконання доходів загального фонду зведеного бюджету області

19. Обсяг доходів зведеного бюджету області

20. Обсяг капітальних видатків зведеного бюджету області

21. Рівень надходження плати за землю (земельного податку та орендної плати)

22. Вартість закупівель в електронній системі закупівель

23. Відкриті торги, які належать до сфери їх управління

24.Прострочена кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати (з нарахуваннями) працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

Дубілет відзначив, що перше підбиття підсумків буде за результатами першого кварталу.