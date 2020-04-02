Кличко розповів про нові випадки коронавірусу в Києві і першу смерть

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Четвер, 2 квітня 2020, 12:10

У Києві за добу зареєстроовано 29 нових випадків захворювання на коронавірус, один — летальний.

Джерело: київський голова Віталій Кличко на брифінгу

Пряма мова: "За минулу добу в Кєві, на жаль, ще 29 нових випадків, один - летальний. Кількість киян з підтвердженим діагнозом коронавірусу — 161".

Деталі: За словами Кличка, з лабораторно підтверджених випадків Київським міським лабораторним центром МОЗ — 19 чоловіків віком від 22 до 70 років. Саме 70-річний чоловік, на жаль, помер.

Також захворіли 10 жінок віком від 36 до 62 років.

Госпіталізовано 18 пацієнтів. З них 4 — в Клінічну лікарню №5, дев'ятеро в лікарню №7, ще трьох пацієнтів в Олександрівську лікарню та двох до лікарні №3. Одинадцять киян, що захворіли, лікуються вдома на самоізоляції під контролем лікарів.

12 пацієнтів, більшість з яких лікувались в Олександрівській лікарні, одужали і були виписані.

Що передувало: У МОЗ кажуть, що на летальність перебігу коронавірусної хвороби найбільше впливають супутні захворювання та вік.

Головний санлікар Віктор Ляшко закликав усіх людей старше 60 років, а також людей із хронічними захворюваннями залишатись удома.

Нагадаємо: Станом на 10.00 2 квітня в Україні загалом підтвердили 804 випадки захворювання на COVID-19 з них 20 випадків – летальні, 13 людей одужали.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Валентина Романенко, УП
Теми: коронавірус Київ


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