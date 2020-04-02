У МОЗ кажуть, що на летальність перебігу коронавірусної хвороби найбільше впливають супутні захворювання та вік.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу

Пряма мова: "Наразі ми маємо 20 випадків хвороби із летальними наслідками. Серед померлих - 15 жінок і 5 чоловіків. Всі вони особи старше 50 років. (Пізніше в коментарі УП Ляшко уточнив, що омовився на ранковому брифінгу 2 квітня, заявивши, що всі 20 померлих від Covid-19 в Україні – люди старші 50 років)

Майже всі померлі - 88% - мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень.

Тому вік і наявнісь супутніх захворювань виявились основними предикторами смертності серед пацієнтів з Covid-19".

Деталі: Ляшко закликав усіх людей старше 60 років, а також людей із хронічними захворюваннями залишатись удома.

Додатково: За словами санлікаря, світова летальність коронавірусу складає 5%. В Україні - 2,5%. Для порівняння: в Італії — 11%, в Іспанії — 9%.

За даними європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), 95% померлих у зв’язку з коронавірусом у Європі мали більше, ніж 60 років.

Що передувало: 17 березня стало відомо, що на Буковині померла 33-жінка, у якої діагностували коронавірус. Пізніше з'явилася інформація, що поліція розслідуватиме обставини її смерті: було розпочато провадження за фактом неналежного виконання службових обов’язків медпрацівниками.

Крім цього 1 квітня повідомлялося, що у 37-річнї породіллі, яка померла в Івано-Франківському обласному пологовому будинку 30 березня, лабораторно підтвердили COVID-19.

Нагадаємо: Станом на 10.00 2 квітня в Україні загалом підтвердили 804 випадки захворювання на COVID-19 з них 20 випадків – летальні, 13 людей одужали.

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