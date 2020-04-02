Кличко: 5-м порушникам карантину в Києві уже виписали штрафи по 17 тисяч

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що загалом у столиці склали 466 адмінпротоколів про порушення правил карантину, з них 60 – щодо порушень умов обсервації, а 5-м особам уже виписали штрафи по 17 тисяч гривень.

Джерело: брифінг міського голови 2 квітня

Пряма мова: "Поліція склала уже 466 протоколів на порушників, з них на порушення режиму обсервації, за два дні, склали понад 60 адміністративних протоколів.

На 5-х осіб уже наклали стягнення 17 тисяч гривень. Інші протоколи зараз на розгляді у судах".

Деталі: За словами мера, всі 700 водіїв, які виходять на маршрути громадського транспорту в Києві, щодня проходять медичний огляд. І якщо в когось будуть виявляти ознаки захворювання, його одразу відсторонять від роботи та направлять до медиків.

Кличко також розповів, що наразі ситуація із цінами на продукти у столиці стабілізувалась, а в деяких мережах ціни пішли на спад.

Нагадаємо: У Києві наразі зареєстровано 161 випадок зараження COVID-19, 1 людина померла, 12 - вилікувалися.

Станом на 10.00 2 квітня в Україні загалом підтвердили 804 випадки захворювання на COVID-19 з них 20 випадків – летальні, 13 людей одужали.

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