Топ-чиновник передав комусь секретні документи про оборону країни – СБУ

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Четвер, 2 квітня 2020, 14:36

Служба безпеки повідомляє, що викрила топ-посадовця категорії "А", який надіслав комусь секретні документи щодо заходів Міноборони на сході України, у морях та Керченській протоці. 

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Державний службовець категорії "А", скопіював та переслав електронною поштою, поки що невстановленим особам, таємний документ.

Він стосується комплексу заходів Міністерства оборони, прикордонних, правоохоронних та інших органів державної влади щодо захисту національних інтересів на півдні та сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці".

Деталі: Відзначається, що своїми діями чиновник завдав шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, обороноздатності та державній безпеці України.

 

2 квітня правоохоронці провели обшуки у робочому кабінеті та за місцем проживання держслужбовця.

 

У чиновника вилучили мобільний телефон і електронний планшет, в яких виявлено переправлений таємний документ та інші службові документи з грифом "Для службового користування".

 

Українська правда
Теми: СБУ держслужба


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