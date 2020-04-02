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Українці стали гірше ставитися до Зеленського і Єрмака

Четвер, 2 квітня 2020, 15:01
Українці стали гірше ставитися до Зеленського і Єрмака

Частка тих, хто позитивно ставиться до президента Володимира Зеленського, у кінці березня зменшилася до 46%, але разом з тим і зменшилася кількість тих, хто ставиться до політика негативно.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології

Дослівно: "До Володимира Зеленського позитивно ставляться 46% тих, хто знає політика (в лютому 48%), нейтрально – 33% (в лютому 29%), негативно – 21% (в лютому 24%)".

Деталі: До нового прем’єра Дениса Шмигаля позитивно ставляться 11% тих, хто знає політика, нейтрально – 65%, негативно – 25%.

До спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова позитивно ставляться 29% тих, хто знає політика (в лютому 28%), нейтрально – 51% (в лютому 51%), негативно – 21% (в лютому 22%).

 

До голови Офісу президента Андрія Єрмака позитивно ставляться 6% тих, хто знає політика (в лютому 12%), нейтрально – 56% (в лютому 57%), негативно – 38% (в лютому 31%).

До міністра внутрішніх справ Арсена Авакова позитивно ставляться 12% тих, хто знає політика, нейтрально – 53%, негативно – 35%.

Опитування проходило з 27 по 30 березня по всій території України, окрім анексованого Криму та окупованих територій Донбасу. Методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитали 1500 осіб від 18 років і старше.

Похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.  

Передісторія:

  • Рівень позитивного ставлення до президента Зеленського постійно падає, починаючи з вересня 2019 року.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийопитуванняРазумков ДмитроШмигаль Аваков
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