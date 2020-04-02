У Житомирі в магазинах продаватимуть одразу освячені паски

Паски у Житомирі святитимуть одразу на хлібзаводах, щоб люди не йшли до храмів через коронавірусний карантин.

Джерело: міський голова Житомира Сергій Сухомлин у відеозверненні

Деталі: Для того, щоб усі могли відсвяткувати і побачити служіння із храму, ми організуємо пряму трансляцію з усіх храмів.

Рух нічного транспорту у місті не будуть збільшувати у святкові дні, а відвідування кладовищ обмежать.

Пряма мова мера: "Для того, щоб ми могли отримати освячені паски на всіх виробництвах – це Бердичів, Новоград-Волинський та Житомир – ми освятимо ці паски. У торговельних мережах ви зможете купити одразу освячені паски".

Що було раніше: В УГКЦ розповіли, що великодні кошики освятять онлайн.