Великодні кошики освятять онлайн: В УГКЦ розповіли про свята в умовах карантину

Отець і глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав дав декілька порад, як у час пандемії Covid-19 служити страсні й пасхальні богослужіння.

Джерело: Департамент інформації УГКЦ

Деталі: Страсні й великодні служби цього року в усій Католицькій Церкві служаться без участі вірних – заради безпеки, щоб зменшити контакт між людьми і не поширювати вірусів.

В УГКЦ просять у Великий четвер цього року не виконувати обряду вмивання ніг, а у Велику п’ятницю не робити жодних процесій – ні в храмі, ні поза ним. Плащаницю можна винести зі святилища прямо до Божого гробу та встановити обмеження перед самою плащаницею, щоб вірні не підходили для її цілування.

На Пасху при можливості потрібно служити надворі. Не робити процесій – ні в храмі, ні довкола храму. Якщо владики вважатимуть за можливе, відповідно до санітарних норм певної країни, служити в храмі, то в ньому мають перебувають лише священнослужителі та співці. Усі інші повинні залишитися надворі.

Освячувати лозу у Квітну неділю та святити паски й великодні страви на Пасху лише надворі. Вірних проситимуть при цьому не скупчуватися понад дозволену норму відстані між собою.

Також глава Церкви наголошує, аби до храмів не приносили страви на освячення особи літнього і похилого віку; ті, у яких члени родини мають ознаки респіраторного захворювання; ті, хто перебуває на самоізоляції.

Їх слід повідомити, що великодні кошики будуть освячені теж за посередництвом онлайн-трансляцій.

Пряма мова: "Прикладом у цьому нам має слугувати Папа Римський, який благословляє людей на площі Святого Петра у Ватикані, і це благословення поширюється також на тих, хто єднається з ним за допомогою радіо і телебачення".

Що було раніше: Українська греко-католицька церква готова в разі епідемії коронавірусу в Україні перетворити всі свої храми на лікарні, де священики разом з лікарями рятуватимуть людей.