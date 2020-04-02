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В армії виявили ще одного хворого на COVID: служить у Києві

Четвер, 2 квітня 2020, 21:47
В армії виявили ще одного хворого на COVID: служить у Києві

У Збройних силах України зареєстровали вже другий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Джерело: повідомлення командування Медичних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Станом на 17:00 2 квітня в Збройних силах України зареєстровано ще 1 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2".

Деталі: Захворів військовослужбовець Київського гарнізону, що з 23 березня знаходився на самоізоляції у зв’язку з контактом з хворою особою.

30 березня у нього було взято зразки для дослідження та за результатами тесту підтверджено COVID-19.

За даними командування, наразі стан здоров’я військового задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Двох військових, що мали з ним контакти на службі, відправлено на самоізоляцію.

Передісторія:

  • 2 квітня вранці у ЗСУ виявили перший випадок захворювання на коронавірус: у лікарки Хмельницького військового госпіталю.

Українська правда

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Теми: Збройні силиарміякоронавірусCovid-2019
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