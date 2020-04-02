Фейковий радник Єрмака "продав" за $100 тисяч топ-посаду – ДБР

Псевдорадник голови Офісу президента Андрія Єрмака отримав 100 тисяч доларів хабаря за нібито допомогу у влаштуванні на керівну посаду в Держагентстві лісових ресурсів.

Джерело: повідомлення на сайті Державного бюро розслідувань

Деталі: За даними правоохоронців, представник громадської організації, представляючись уповноваженим від голови ОП, генпрокурора, секретаря РНБО та нового керівництва ДБР, намагався шахрайськими методами заволодіти коштами колишнього директора держпідприємства.

Зокрема, він вимагав 100 тисяч доларів за вирішення питання щодо непритягнення до кримінальної відповідальності за результатами перевірки Держаудитслужби на підприємстві. Ще 100 тисяч доларів - за вирішення питання щодо призначення цього чоловіка на керівну посаду в Державному агентстві лісових ресурсів України.

Слідчі ДБР спільно з поліцейськими 2 квітня затримали шахрая під час одержання перших 100 тисяч.

Затриманому загрожує від 5 до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.