"Повільний спад епідемії": у Франції зменшується число померлих

Влада Франції підтвердила продовження тренду на зниження числа госпіталізацій з коронавірусом, протягом останньої доби зменшилась і кількість померлих.

Про це йдеться у добовій статистиці, оприлюдненій міністерством охорони здоров’я, повідомляє "Європейська правда".

Протягом останньої доби від коронавірусної хвороби у Франції померли 395 людей, в тому числі 227 – у лікарнях. Це помітно нижчі цифри, ніж у суботу, коли протягом доби зареєстрували 642 смерті.

Загалом з початку епідемії у Франції померли 19 718 осіб, з них 7649 – у будинках літніх людей.

Наразі в країні 30 610 осіб госпіталізовані з симптомами коронавірусної хвороби – це на 29 пацієнтів менше, ніж у суботу.

З початку епідемії 36 578 були виписані з лікарень.

Як зазначив генеральний директор Головного управління охорони здоров'я французького міністерства охорони здоров'я Жером Саломон, останні цифри підтверджують "дуже повільний спад епідемії".

"Однак кількість госпіталізованих залишається дуже високою. Карантин, дякуючи усім вашим зусиллям, все ж ефективний, він послаблює епідемію" - сказав він, закликаючи не пом’якшувати обмежувальні заходи.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про продовження карантину для протидії поширенню коронавірусу до 11 травня.