Число жертв коронавірусу у США перевищило 40 тисяч
У неділю вдень кількість померлих від коронавірусу в США перевищила 40 тисяч осіб.
Про це свідчать дані Університету Джона Хопкінса, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.
40 461 смертельний випадок припадає на більш ніж 755 533 випадки зараження.
Раніше дослідники з Гарварду попередили, що якщо країна хоче, щоб економіка знову відкрилася, тестування повинно охоплювати принаймні 500 000 осіб в день.
Обсяги тестування по всій країні в даний час становлять 150 000 на день.
Хоча деякі офіційні особи застерігають проти цього, окремі штати прагнуть відновити роботу якомога швидше. Протестувальники з'явилися в столицях штатів Колорадо, Вашингтона, Індіани, Меріленда, Нью-Гемпшира і Техасу в ці вихідні, щоб засудити накази своїх штатів залишатися вдома.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп представив план виходу штатів з карантину, щоб оживити економіку, навіть попри те, що країна продовжує боротися з пандемією.
У п’ятницю Трамп оголосив, що школи в країні можуть відкриватися "рано чи пізно". При цьому багато губернаторів штатів скасували заняття на решту навчального року.