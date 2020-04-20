Саміт Східного партнерства перенесуть на другу половину 2020 року - ЗМІ

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Понеділок, 20 квітня 2020, 18:27

Саміт Східного партнерства, який раніше був запланований на червень, переноситься на другу половину року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на  високопоставленого європейського дипломата, передає "Європейська правда".

"Що стосується саміту Східного партнерства, то, як вам відомо, він повинен був відбутися під час президентства Хорватії. Але цього не станеться. Ми подивимося, чи буде можливим провести саміт в живому форматі в другій половині року" - сказав він.

Раніше не виключалося, що саміт Східного партнерства може відбутися у форматі відеоконференції.

Нагадаємо, на саміті Східного партнерства Україна пропонувала підписати Угоду про спільний авіаційний простір з ЄС.

Саміт мав відбутися 18 червня у Брюсселі.

Теми: ЄС Хорватія авіа Бельгія


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