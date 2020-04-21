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Трамп збирається призупинити імміграцію в США

Вівторок, 21 квітня 2020, 08:28
Трамп збирається призупинити імміграцію в США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вирішив підписати указ про призупинення імміграції в США через наслідки епідемії коронавірусу.

Джерело: повідомлення Трампа у Twitter

Пряма мова: "У світлі нападу невидимого ворога, а також необхідності захистити робочі місця наших величних американських громадян, я підпишу указ про тимчасове призупинення імміграції до Сполучених Штатів!".

Деталі: Трамп не уточнив, коли рішення набуде чинності і як довго буде діяти.

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Теми: СШАТрампміграціякоронавірусепідемія
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