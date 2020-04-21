В Україні кількість хворих на COVID-19 перевалила за 6 тисяч, за добу – 415 нових

Станом на 9 ранку 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.

Джерело: МОЗ, Центр громадського здоров’я

Деталі: За останню добу зафіксовано 415 нових випадків, 10 летальних. Одужали 8 пацієнтів, з яких одна дитина.

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на щоденному брифінгу повідомив, що серед нових виявлених хворих – 25 дітей та 64 медпрацівники.

Загалом із усіх 6125 зафіксованих хворих – 399 дітей, 1138 медичних працівників.

За 20 квітня найбільше по областях виявлено нових випадків в Івано-Франківській та Житомирській (по 44 хворих)

Госпіталізовано за добу у країні 126 осіб.

За добу здійснено 3710 досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

Степанов також заявив, що МОЗ запропонує Кабінету міністрів продовжити карантин до 12 травня, але й дещо пом'якшити обмеження: наприклад, дозволити прогулянки парками, походи в музеї чи бібліотеки – за умови використання масок, збереження дистанції та відсутності симптомів хвороби.

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