В Україні кількість хворих на COVID-19 перевалила за 6 тисяч, за добу – 415 нових

7061 перегляд
Вівторок, 21 квітня 2020, 09:33

Станом на 9 ранку 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.

Джерело: МОЗ, Центр громадського здоров’я

Деталі: За останню добу зафіксовано 415 нових випадків, 10 летальних. Одужали 8 пацієнтів, з яких одна дитина.

Коронавірус в Україні - дані на 21 квітня 2020 року
Коронавірус в Україні - дані на 21 квітня 2020 року
ЦГЗ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на щоденному брифінгу повідомив, що серед нових виявлених хворих – 25 дітей та 64 медпрацівники.

Загалом із усіх 6125 зафіксованих хворих – 399 дітей, 1138 медпрацівників.

За останню добу найбільше по областях виявлено нових випадків в Івано-Франківській та Житомирській (по 44 хворих)

Госпіталізовано за добу у країні 126 осіб.

За добу здійснено 3710 досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

Теми: коронавірус Covid-2019 епідемія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Заробітна плата українського судді: зависока чи замала? 21 квітня 2020, 09:40
Трамп збирається призупинити імміграцію в США 21 квітня 2020, 08:28
Кількість померлих від коронавірусу у Франції перевищила 20 тисяч 21 квітня 2020, 08:18
Усі новини
Головні новини
Трамп збирається призупинити імміграцію в США
В Іспанії та Білорусі за добу виявили майже однакову кількість хворих на COVID-19
Пожежі на Житомирщині гасять більше тисячі осіб
У МОЗ ініціюють продовження карантину
Усі новини
здоров'я

Харчування у задимленому місті. Поради дієтолога

традиції

Великдень у традиціях. Забуті українські звичаї Пасхи від етнографів