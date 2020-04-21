Зеленський привітав королеву Єлизавету II
Вівторок, 21 квітня 2020, 10:32
Президент Володимир Зеленський привітав з днем народження Королеву Великої Британії Єлизавету II.
Джерело: Зеленський в Twitter
Пряма мова: "Від імені всіх українців я із приємністю передаю теплі вітання Її Величності Королеві з днем народження! Королева є символом мужності, віри та відданості. Я бажаю Її Величності і всім британцям міцного здоров'я, гармонії і благополуччя".
On behalf of all Ukrainians, I have the pleasure to convey warm greetings to Her Majesty The Queen @RoyalFamily on Her Majesty’s Birthday! The Queen is a symbol of courage, faith & devotion. I wish Her Majesty&all Britons good health, harmony & well-being #HappyBirthdayHerMajesty pic.twitter.com/wWWOYbI11I— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2020
Українська правда