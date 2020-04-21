Зеленський привітав королеву Єлизавету II

Президент Володимир Зеленський привітав з днем народження Королеву Великої Британії Єлизавету II.

Джерело: Зеленський в Twitter

Пряма мова: "Від імені всіх українців я із приємністю передаю теплі вітання Її Величності Королеві з днем народження! Королева є символом мужності, віри та відданості. Я бажаю Її Величності і всім британцям міцного здоров'я, гармонії і благополуччя".