Зеленський привітав королеву Єлизавету II

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Вівторок, 21 квітня 2020, 10:32

Президент Володимир Зеленський привітав з днем народження Королеву Великої Британії Єлизавету II.

Джерело: Зеленський в Twitter

Пряма мова: "Від імені всіх українців я із приємністю передаю теплі вітання Її Величності Королеві з днем народження! Королева є символом мужності, віри та відданості. Я бажаю Її Величності і всім британцям міцного здоров'я, гармонії і благополуччя".

Українська правда
Теми: Зеленський


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