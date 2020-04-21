Іспанія домагається повернення коштів, знову отримавши неякісні тести з Китаю

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Вівторок, 21 квітня 2020, 13:24

Іспанський уряд намагається повернути гроші, які він заплатив за 640 тисяч тестів на антиген, куплених через іспанського дистриб'ютора у китайської компанії Bioeasy.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іспанське видання El Pais

Про це стало відомо після того, як органи охорони здоров'я країни виявили, що набори, які прибули з Китаю на заміну неякісних, теж не спрацювали. 

Як і першого разу, новоприбулі тести теж не мають достатньої чутливості, необхідної для виявлення вірусу. Це означає високу ймовірність того, що вони не виявлять коронавірус у інфікованої людини.

Зразок тестових наборів, відправлених заново компанією Bioeasy, було проаналізовано Інститутом охорони здоров'я Карлоса III в Мадриді. Бачачи, що тести не досить чутливі, іспанський уряд вирішив скасувати все замовлення.

Міністерство охорони здоров'я підтвердило El Pais, що розпочало процес повернення коштів, виплачених за комплекти. Міністерство досі не оприлюднило вартість замовлення та не назвало таємничого іспанського посередника, який провів операцію.

В кінці березня міністерство охорони здоров'я Іспанії було змушене повернути 58 тисяч так званих експрес-тестів на коронавірус із загального числа 640 000, які воно купило у компанії Bioeasy. Набори повинні були використати для тестування медичних працівників, а також для працівників і жителів будинків для людей похилого віку.

Нагадаємо, про покупку для Києва швидких тестів саме цієї компанії 10 березня повідомив мер столиці Віталій Кличко. Водночас його заступник Микола Поворозник згодом заявив, що Іспанія відмовилася від партії тестів на антиген, а Україна отримала тести на антитіла.

Від експрес-тестів цієї компанії також відмовилися Грузія і Туреччина.

Теми: Іспанія коронавірус


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