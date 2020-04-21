Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Іспанія домагається повернення коштів, знову отримавши неякісні тести з Китаю

Вівторок, 21 квітня 2020, 13:24

Іспанський уряд намагається повернути гроші, які він заплатив за 640 тисяч тестів на антиген, куплених через іспанського дистриб'ютора у китайської компанії Bioeasy.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іспанське видання El Pais

Про це стало відомо після того, як органи охорони здоров'я країни виявили, що набори, які прибули з Китаю на заміну неякісних, теж не спрацювали. 

Як і першого разу, новоприбулі тести теж не мають достатньої чутливості, необхідної для виявлення вірусу. Це означає високу ймовірність того, що вони не виявлять коронавірус у інфікованої людини.

Зразок тестових наборів, відправлених заново компанією Bioeasy, було проаналізовано Інститутом охорони здоров'я Карлоса III в Мадриді. Бачачи, що тести не досить чутливі, іспанський уряд вирішив скасувати все замовлення.

Міністерство охорони здоров'я підтвердило El Pais, що розпочало процес повернення коштів, виплачених за комплекти. Міністерство досі не оприлюднило вартість замовлення та не назвало таємничого іспанського посередника, який провів операцію.

В кінці березня міністерство охорони здоров'я Іспанії було змушене повернути 58 тисяч так званих експрес-тестів на коронавірус із загального числа 640 000, які воно купило у компанії Bioeasy. Набори повинні були використати для тестування медичних працівників, а також для працівників і жителів будинків для людей похилого віку.

Нагадаємо, про покупку для Києва швидких тестів саме цієї компанії 10 березня повідомив мер столиці Віталій Кличко. Водночас його заступник Микола Поворозник згодом заявив, що Іспанія відмовилася від партії тестів на антиген, а Україна отримала тести на антитіла.

Від експрес-тестів цієї компанії також відмовилися Грузія і Туреччина.

Теми: Іспаніякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Іспанія
Іспанія відправила Україні партію Leopard 2A4 і БТР
Польовий шпиталь, "Леопарди", БТРи і "швидкі": Іспанія оголосила про допомогу Україні
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
Останні новини
12:58
"Вивчаю – не чекаю": функції і контент застосунку для учнів початкової школи оновили
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
Усі новини...
Реклама: