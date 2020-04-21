У Британії майже вдвічі зросла кількість померлих від коронавірусу за добу

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Вівторок, 21 квітня 2020, 18:35

У лікарнях Великої Британії за минулу добу від коронавірусу померли 823 людини і це майже вдвічі більше, ніж днем раніше.

Як пише "Європейська правда", такі дані оприлюднив Департамент охорони здоров’я та соціального захисту.

У понеділок повідомлялося про 449 померлих, у неділю влада офіційно повідомляла про 439 загиблих. Максимум смертності зафіксували 10 квітня, коли за добу померли 980 осіб.

Загальна кількість загиблих від коронавірусу у лікарнях зросла до 17 337.

Кількість підтверджених заражень коронавірусом у Британії досягла 129 044. За останню добу виявили 4301 нових випадків і це на 300 менше, ніж напередодні.

Тест на коронавірус здали вже 535 342 британців.

Теми: Британія коронавірус епідемія


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