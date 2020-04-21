У Чорногорії скоротять комендантську годину і дозволять магазинам працювати довше

Влада Чорногорії заявила у вівторок, що комендантську годину скоротять і дозволять магазинам працювати довше, оскільки рівень коронавірусних інфекцій і смертей залишається низьким.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Комендантська година, яка починалася о 19:00 в робочі дні та в полудень у вихідні дні, тепер буде діяти з 11:00 до 17:00 протягом усього тижня.

"Спорт і фізична активність дозволені ... з обов'язковим дотриманням дистанції і всіх інших профілактичних заходів", - йдеться в заяві Національного координаційного органу з інфекційних захворювань.

У березні Чорногорія закрила свої кордони, аеропорти і морські порти, школи і заборонила всі громадські заходи і заняття спортом на свіжому повітрі, щоб приборкати поширення вірусу.

На сьогодні в країні підтверджено 313 випадків зараження, п'ятеро людей загинули і 90 одужали з початку епідемії.