Коронавірус в Італії: кількість хворих знизилась вперше з початку епідемії
В Італії вперше з початку епідемії коронавірусу зменшилась кількість тих, хто в даний момент має позитивний результат тесту на коронавірус.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Управління цивільного захисту Італії.
Станом на 21 квітня в Італії налічується 107 709 хворих з коронавірусом. Вчора таких було 108 237. Таким чином, вперше з початку пандемії число активних випадків коронавірусу знизилося.
Такі показники пояснюються рекордною кількістю пацієнтів, які видужали.
З початку епідемії коронавірусу 183 957 осіб заразилися вірусом (ця цифра включає і тих, хто помер, і тих, хто видужав) - на 2729 осіб більше, ніж вчора, при зростанні на 1,5%; вчора зростання було більш стриманим - 2256 випадків .
Станом на вівторок 51 600 пацієнтів були виписані з лікарень - з них 2723 протягом останньої доби, в порівнянні з вчорашнім днем зростання кількості виписаних пацієнтів склало 5,6%.
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