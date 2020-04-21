В уряді кажуть, планувати відпустку на першу половину літа не варто

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Вівторок, 21 квітня 2020, 22:13

Міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає, що через карантинні обмеження щодо транспорту планувати відпочинок краще на вже другу половину літа.

Джерело: його інтерв’ю BBC News Україна

Пряма мова: "Реалістично планувати відпочинок на другу половину літа. Але це якщо всі будуть дотримуватися правил безпеки, не ризикуватимуть собою та близькими. І якщо ми побачимо, що статистика покращується, тобто крива захворювань не зростає".

Деталі: За його прогнозом, відновлення авіасполучення залежатиме від того, як швидко інші країни будуть відкривати свої повітряні ворота. І якщо Україна пройде епідемію краще, ніж більшість інших країн, то зможе відкрити ринок внутрішніх авіаперельотів раніше за міжнародні рейси.

Щодо наземного транспорту, то міністр дав зрозуміти, що першими після карантину запрацюють приміські електрички.

Теми: робота карантин транспорт коронавірус


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