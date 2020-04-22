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Ірландія продовжила заборону на великі масові заходи до кінця літа

Середа, 22 квітня 2020, 10:41

Ірландія продовжила заборону масових заходів за участі більше 5 тисяч людей до кінця літа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд Ірландії у вівторок, 21 квітня, заборонив проведення масових заходів за участі понад 5 тисяч людей до кінця серпня.

Таке рішення вирішили прийняти, щоб заздалегідь зменшити невизначеність для організаторів подій.

"Місцеві органи влади отримали рекомендації від уряду щодо інформування організаторів подій про те, що заходи, які потребують погодження, за участі більше 5 тисяч людей не можуть бути проведені у період до кінця серпня", - йдеться у заяві.  

Щодо менших масових заходів рішення буде прийняте ближче до 5 травня – анонсованої дати завершення карантинних обмежень.

Як повідомляє The Irish Times, уряд Ірландії попередньо планує послаблювати карантинні обмеження крок за кроком, кожні два-три тижні. Перші послаблення після 5 травня, швидше за все, будуть дуже незначними. 

Раніше міністр охорони здоров’я країни Саймон Гарріс зазначав, що Ірландія навряд чи допустить повернення великих масових зібрань у цьому році, хоча обмеження щодо перебування людей удома можуть вже почати скасовувати з 5 травня. 

Нагадаємо, першу смерть від коронавірусу в Ірландії зафіксували 11 березня. Вже наступного дня країна зачинила школи та заборонила проведення масових заходів.

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Теми: Ірландіякоронавірус
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