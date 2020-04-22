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Нідерланди відкриють початкові школи, ресторани і бари - поки ні

Середа, 22 квітня 2020, 11:20

Уряд Нідерландів у вівторок ввечері оголосив про відкриття початкових шкіл і центрів по догляду за дітьми з 11 травня. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico

Початковим школам та закладам з догляду за дітьми дозволено знову "повністю або частково" відкритися з 11 травня з невеликими групами учнів. 

Середні школи відновлять роботу 1 червня - за умови, що зможуть забезпечити дистанцію між учнями.

Водночас ресторани і бари залишатимуться закритими як мінімум до 20 травня. Заборона на проведення масових подій, включаючи професійний футбол, буде продовжена на все літо до початку вересня.

Оголошуючи про рішення уряду, прем'єр-міністр Марк Рютте сказав, що було б небезпечно занадто швидко послаблювати поточні заходи.

"Я розумію, що виникло нетерпіння, та ми знаємо, що швидке послаблення може привести до того, що у вірусу негайно з'явиться шанс знову "вистрелити", - сказала Рютте на пресконференції.

Нагадаємо, раніше Данія першою у Європі відкрила дитсадки і початкові школи після карантину. Також обмеження послабила Норвегія, відновивши роботу дитсадків.

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Теми: Нідерландикоронавірус
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