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НАБУ: Депутати повернули 1,65 млн грн, які незаконно отримали на "оренду житла"

Середа, 22 квітня 2020, 17:23
НАБУ: Депутати повернули 1,65 млн грн, які незаконно отримали на оренду житла

Близько 1,65 млн грн безпідставно отриманої компенсації за оренду житла або винайм готельних номерів у Києві повернули народні депутати України VIII скликання після того, як детективи Національного бюро розпочали своє розслідування у жовтні 2018 року.

Джерело: пресслужба НАБУ

Деталі: В межах зазначеної справи слідство перевіряє факти отримання близько 11 млн грн кількома десятками колишніх народних депутатів. Як з’ясували детективи НАБУ, кожен із цих парламентарів на підставі поданих заяв до Апарату Верховної Ради України незаконно отримав від 30 тис. грн до 1 млн грн, оскільки насправді мав власне житло у столиці або поблизу (до 30 км від меж Києва).

У грудні 2019 – березні 2020 року НАБУ та САП притягнули до відповідальності п’ятьох народних депутатів України VIII скликання за незаконне отримання компенсації на понад 2,6 млн грн. Стосовно чотирьох із них розслідування завершені, а троє підозрюваних вже відшкодували сплачені їм 1,5 млн грн, не чекаючи вироку суду.

Ще троє народних депутатів визнали, що дійсно "помилково" отримували компенсацію та добровільно повернули 160 тис грн. 

Окрім того, у листі до Верховної Ради України Директор Національного бюро виклав обставини, за яких, на думку слідства, відбувалося незаконне отримання нардепами компенсації за житло та просив усунути недоліки, що сприяють злочинам.

В результаті, процедуру надання компенсацій змінили, усунувши корупційний ризик: тепер для отримання компенсації парламентарі мають подавати не лише заяви, а й договори оренди житла та оригінали документів про оплату користування ними, а також підтверджувати факт відсутності житла в столиці та передмісті Києва.

Як вказали в НАБУ, ще низка народних обранців переглянули свою потребу в отриманні компенсацій і відмовились від неї. Внаслідок цього, враховуючи розмір щомісячної оплати компенсації, впродовж грудня 2018–січня 2019 року Управління справами Апарату Верховної Ради України заощадило близько 4 млн грн.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУВерховна Рада
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