П'ятниця буде теплою, в суботу прийде гроза

Найближчої доби на територію України почне поширюватися тепле, але сухе повітря з району Балтики.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У п'ятницю опадів не очікується. Вітер західний і південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, в східних областях, на північному заході країни, Закарпатті та в Карпатах на поверхні грунту заморозки 0-3°; температура вдень 15-20°.

У Києві 24 квітня без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 17-19°.

У суботу в західних, північних і центральних областях часом дощі, окремі грози, на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, місцями, крім північних областей, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 14-19°, на крайньому заході 10-15°.

У Києві в ніч на 25 квітня невеликий, вдень помірний дощ, можлива гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 16-18°.