ЗМІ: Єврокомісія розробляє план відновлення економіки обсягом 2 трлн євро

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Четвер, 23 квітня 2020, 14:16

Європейська комісія розробляє план відновлення економіки ЄС після пандемії коронавірусу обсягом 2 трильйони євро. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у внутрішній записці Єврокомісії, з якою ознайомилось видання Politico.  

"В цілому, нові пропозиції зможуть генерувати не менше ніж 2000 мільярдів інвестицій і витрат", - йдеться у двохсторінковій записці.

План буде фінансуватися як з наступного семирічного бюджету ЄС, Багаторічної фінансової рамки ЄС (MFF), так і з окремого і тимчасового "інструменту відновлення", який буде опиратися на статтю 122 договорів ЄС для залучення до 320 мільярдів євро на ринках капіталу.

"Приблизно половина ... цієї суми буде складатися з позик державам-членам; інша частина залишиться в бюджеті і буде погашена державами-членами після 2027 року протягом тривалого періоду або буде сплачена в майбутньому додатковими власними ресурсами", - наголошується в записці.

Чиновники Єврокомісії заявили, що записка ще не надійшла до канцелярії президентки Урсули фон дер Ляєн. За словами одного з представників ЄС, ці пропозиції все ще перебувають на стадії розробки на рівні технічного персоналу.

Ця пропозиція не обговорюватиметься на засіданні єврокомісарів наступного тижня, але, як очікується, буде розглянута пізніше, сказав інший представник ЄС.

Згідно з запискою, лідери ЄС можуть схвалити текст плану в червні.

Лідери ЄС у четвер проведуть відеоконференцію, під час якої обговорюватимуть питання про те, як найкраще фінансувати відновлення блоку.

Очікується, що лідери затвердять програму допомоги на 540 млрд євро, яка має  почати діяти до 1 червня. Вона покликана захистити європейських працівників, підприємства та країни, які найбільше постраждали від спалаху коронавірусу.

Теми: карантин економіка Європа


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