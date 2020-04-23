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Країни Балтії та Фінляндія обговорять взаємне відкриття кордонів

Четвер, 23 квітня 2020, 18:37

У четвер уряд Естонії обговорив відкриття регіональних кордонів і запропонував створити за участю міністрів закордонних справ країн Балтії та Фінляндії комісію для проведення переговорів про відкриття кордонів між державами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас домовився зі своїми колегами з Латвії та Литви Крішьянісом Каріньшем і Саулюсом Сквернялісом про те, що країни Балтії сформують робочу групу з метою координації зусиль з пом'якшення обмежень на перетин кордону.

У четвер тему обговорили в уряді, і, за словами міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, він запропонував також створити комісію з представників країн Балтії та Фінляндії, які приступлять до переговорів про відкриття зовнішніх кордонів.

"Я вже запросив про зустріч наступного тижня міністрів закордонних справ країн Балтії, також попросив про зустріч з главою фінського МЗС, щоб вислухати їхню думку", – розповів Рейнсалу.

Він зазначив, що умовних дат відкриття кордонів поки немає, вони стануть відомі в ході спілкування з представниками інших держав.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФінляндіяЕстоніяЛатвіяЛитвакордон
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