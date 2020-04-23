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Уряд Чехії планує послаблення коронавірусних обмежень раніше, ніж планувалося

Четвер, 23 квітня 2020, 21:49

Уряд Чехії прискорить план из послаблення коронавірусних обмежень – деякі пом'якшення набудуть чинності раніше запланованого на два тижні.

Про це заявив міністр промисловості і торгівлі Чехії Карел Гавлічек, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Магазини площею до 2500 квадратних метрів, які не розташовані в торгових центрах, відкриються в понеділок, 27 квітня. У той же час відкриються відкриті майданчики зоопарків, ботанічні сади, фітнес-центри, спортзали, автошколи тощо.

Літнім майданчикам ресторанів дозволять працювати з 11 травня, а не з 25 травня, як спочатку планувалося. Того ж дня відкриються і перукарні та масажні і манікюрні салони.

Повноцінне ж відкриття ресторанів і готелів очікується з 25 травня, зазначив міністр. Тоді ж відкриють внутрішні експозиції в замках і палацах, дозволять проведення культурно-мистецьких заходів – щоправда, які обмеження щодо кількості учасників не уточнюється.

"Ми чекали оцінок Великодня і прийняли рішення за цим сценарієм", - сказав Гавлічек, додавши, що цифри за останні кілька днів сприятливі.

Міністр внутрішніх справ Ян Гамачек раніше критикував громадян за погане дотримання обмежень на Великдень і говорив, що це свято вони потім будуть пригадувати у реанімації.

Теми: Чехіякоронавірусепідемія
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