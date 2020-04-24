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Коронавірус в Іспанії: кількість померлих знижується, одужавших більше, ніж нових хворих

П'ятниця, 24 квітня 2020, 13:22

В Іспанії за останню добу підтверджено 367 смертельних випадків серед інфікованих коронавірусом і це число знижується шостий день поспіль.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

З початку коронавірусної кризи в Іспанії померли 22 524 інфікованих. 440 людей померли від коронавірусу за попередні 24 години. Це трохи більше, ніж позавчора, коли померло 435 людей.

Вже шостий день поспіль кількість загиблих не перевищує 500.

Кількість пацієнтів з коронавірусом, одужавших протягом останніх 24 годин, перевищила кількість нових випадків: за добу з лікарень виписали 3105 осіб (загалом 92355), тоді як нових інфекцій підтверджено 2796.

Міністр охорони здоров’я Сальвадор Ілла заявив, що карантин допомагає досягати поставлених цілей, але країна все ще перебуває у важкій фазі, тому надзвичайний стан було продовжено ще на 15 днів.

З неділі Іспанія пом’якшує карантин для дітей. Дітям до 14 років можна буде виходити з дому один раз на день протягом однієї години з 9 ранку до 9 вночі за один кілометр від будинку у супроводі відповідального дорослого. У парки ходити заборонено. 

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Теми: Іспаніякоронавірус
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