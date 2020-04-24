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Епідемія коронавірусу в Італії почалася в січні – дослідження

П'ятниця, 24 квітня 2020, 18:45

Перші випадки коронавірусної хвороби COVID - 19 в Італії датуються січнем, у Ломбардії вірус поширювався ще до проведення перших тестів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідження Фонду Бруно Кесслера, передає "Європейська правда".

Італія почала тестувати людей після того, як 21 лютого діагностувала свого першого місцевого пацієнта в Кодоньо, маленькому містечку в регіоні Ломбардія.

Кількість випадків захворювання і смертей відразу ж різко зросла, і незабаром вчені запідозрили, що вірус був навколо, непомічений, протягом декількох тижнів.

Стефано Мерлер з Фонду Бруно Кесслера розповів на пресконференції з вищими органами охорони здоров'я Італії, що його Інститут вивчив перші відомі випадки захворювання і зробив чіткі висновки з наступних темпів поширення інфекції.

"Ми зрозуміли, що в Ломбардії було багато заражених людей задовго до 20 лютого, а це означає, що епідемія почалася набагато раніше", - сказав він.

"Звичайно, в січні, але, може бути, навіть раніше. Ми ніколи цього не дізнаємося", - сказав він, додавши, що, на його думку, безпосередній сплеск захворюваності свідчить про те, що вірус, ймовірно, був занесений до Італії групою людей, а не однією людиною.

Окреме дослідження, засноване на вибірці випадків, зареєстрованих в квітні, показало, що 44,1% інфекцій відбулися в будинках літніх людей і ще 24,7% поширилися всередині сімей. Ще 10,8% людей заразилися вірусом в лікарні і 4,2% - на робочому місці.

Італія була першою великою західною країною, що зіткнулася з коронавірусною хворобою, яка виникла в Китаї наприкінці минулого року і поширилася по всьому світу. Італійська влада зареєструвала близько 190 000 підтверджених випадків захворювання і 25 500 смертей.

"Українська правда" у Threads

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