Коронавірус у Німеччині: кількість померлих за добу продовжує знижуватися

У Німеччині кількість померлих від коронавірусу продовжує знижуватися, нових заражень також стало менше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Інституту Роберта Коха.

У Німеччині за останні 24 години від коронавірусу померли 179 хворих. Це значно менше, ніж показники декількох попередніх днів, коли кількість загиблих за добу коливалася між 215 та 281.

Кількість підтверджених хворих коронавірусом зросла на 2055, що майже на 300 випадків менше, ніж напередодні. Цей показник знижується другий день поспіль, після кількаденного зростання.

Найбільше нових випадків – 1566 – знову виявили у Баварії, одному з найбільш постраждалих регіонів. Це більше, ніж 1525 вчора. Загалом там підтверджено вже 40 547 заражень коронавірусом.

У Північному Рейні-Вестфалії та Баден-Вюртемберзі кількість нових випадків за добу теж дещо вища, ніж учора, при тому, що загалом в країні кількість нових хворих зменшилася. Загалом там вже 31465 та 30169 підтверджених випадків відповідно.

У найменш постраждалих землях, Мекленбург-Передня Померанія та Бремен, за добу виявили лише 16 (загалом 667) та 27 (загалом 719) випадків відповідно.

Загальна кількість підтверджених заражень коронавірусом в країні досягла 152 438.

За останню добу у Німеччині одужали 3000 хворих на коронавірус, загалом з початку епідемії – вже 109 800.

Нагадаємо, 15 квітня канцлерка Німеччини і прем’єри федеральних земель погодили план поступового виходу з карантину, більшість обмежень діятиме до 3 травня.

Вже з понеділка, 20 квітня, послабили обмеження для невеликих магазинів.

Водночас канцлер Ангела Меркель наголосила, що Німеччина все ще перебуває на початковій стадії пандемії коронавірусу і їй доведеться довго жити з нею.