Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус у Німеччині: кількість померлих за добу продовжує знижуватися

Субота, 25 квітня 2020, 11:00
Коронавірус у Німеччині: кількість померлих за добу продовжує знижуватися

У Німеччині кількість померлих від коронавірусу продовжує знижуватися, нових заражень також стало менше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Інституту Роберта Коха.

У Німеччині за останні 24 години від коронавірусу померли 179 хворих. Це значно менше, ніж показники декількох попередніх днів, коли кількість загиблих за добу коливалася між 215 та 281.

Кількість підтверджених хворих коронавірусом зросла на 2055, що майже на 300 випадків менше, ніж напередодні. Цей показник знижується другий день поспіль, після кількаденного зростання.

Найбільше нових випадків – 1566 – знову виявили у Баварії, одному з найбільш постраждалих регіонів. Це більше, ніж 1525 вчора. Загалом там підтверджено вже 40 547 заражень коронавірусом.

У Північному Рейні-Вестфалії та Баден-Вюртемберзі кількість нових випадків за добу теж дещо вища, ніж учора, при тому, що загалом в країні кількість нових хворих зменшилася. Загалом там вже 31465 та 30169 підтверджених випадків відповідно.

У найменш постраждалих землях, Мекленбург-Передня Померанія та Бремен, за добу виявили лише 16 (загалом 667) та 27 (загалом 719) випадків відповідно.

Загальна кількість підтверджених заражень коронавірусом в країні досягла 152 438.

За останню добу у Німеччині одужали 3000 хворих на коронавірус, загалом з початку епідемії – вже 109 800.

Нагадаємо, 15 квітня канцлерка Німеччини і прем’єри федеральних земель погодили план поступового виходу з карантину, більшість обмежень діятиме до 3 травня. 

Вже з понеділка, 20 квітня, послабили обмеження для невеликих магазинів.

Водночас канцлер Ангела Меркель наголосила, що Німеччина все ще перебуває на початковій стадії пандемії коронавірусу і їй доведеться довго жити з нею.

Теми: Німеччинакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Усі новини...
Німеччина
Розслідування МКС є важливим кроком до справедливості для українських дітей – глава МЗС Німеччини
Німеччина за 5 років поставить Україні зброї на 17 млрд євро - Шольц
Шольц не переймається через високі рейтинги "Альтернативи для Німеччини"
Останні новини
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
Усі новини...
Реклама: