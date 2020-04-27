Італія послаблює карантин: які пом’якшення діятимуть по всій країні

Прем’єр-міністр Італії в неділю ввечері оголосив про перехід до другої фази пом’якшення карантину, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere Della Sera.

"Починається друга фаза - тепер співжиття з вірусом. В її основі буде відповідальна поведінка кожного: ми не повинні наближатися один до одного, має бути безпечна відстань не менше за один метр", - оголосив Джузеппе Конте.

Друга фаза передбачає відновлення роботи виробництва, будівельних компаній та деяких оптових торговців з 4 травня. Через два тижні опісля має запрацювати роздрібна торгівля.

Деякі підприємства, які вважаються "стратегічними" і орієнтовані переважно на експорт, можуть відновити роботу цього тижня - за умови, що отримають дозвіл від місцевих префектів.

Відновлення роботи дозволено за умови, що всі компанії суворо дотримуватимуться протоколів безпеки на робочому місці.

Людям буде дозволено пересуватися по своїх регіонах для відвідування родичів, але масові родинні зібрання заборонені. Зустрічі з рідними мають відбуватись за умов дотримання дистанції і використання масок. Вимога заповнення сертифікатів з підтвердженням мети поїздки зберігається.

В інші регіони поки їхати не можна, окрім робочої необхідності.

Знову можна буде збиратись на похорони, але присутніми зможуть максимум 15 людей. В ідеалі похорони слід проводити на відкритому повітрі.

Тренування можуть відновити окремі спортсмени. Крім того, люди можуть займатися спортом індивідуально не тільки в районі своїх будинків, але і на більш далекій відстані - парки та сквери відкриються на всій території країни.

Бари і ресторани знову відкриються для обслуговування на виніс з 4 травня, але їжу потрібно вживати в будинку або в офісі. Повне відкриття ресторанів і барів передбачається з червня. Перукарні та салони краси повинні запрацювати з 1 червня.

З 18 травня запрацюють музеї та бібліотеки. Школи залишаться закритими до вересня. Церковні служби залишаються забороненими.

У магазинах, в офісах, на фабриках та у транспорті люди повинні носити маски.

У неділю влада Італії повідомила про різке падіння летальних випадків від коронавірусу - 260 смертей, найнижча кількість з 14 березня.

Загальна кількість загиблих в Італії становить 26 644, найвищий офіційний показник в Європі.