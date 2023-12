У березні у Франції зафіксували рекордне місячне зростання безробіття.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

За офіційними даними, у березні 2020 року зафіксували рекордне місячне зростання кількості людей, які претендують на соціальну допомогу через безробіття.

Кількість таких заявників зросла на 7%, до понад 246 тисяч осіб. Це найвищий показник з 1996 року, відколи ведеться статистика.

Загалом у Франції зареєструвалися для отримання допомоги через безробіття понад 3,7 мільйони людей.

"Уряд – у повній мобілізації. Ми продовжуємо та посилюємо наші зусилля для захисту безробітніх та захисту робочих місць", - зазначила міністр праці Мюріель Пеніко, коментуючи повідомлення.

La hausse des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi est inédite du fait du confinement et de la baisse des recrutements.

La mobilisation du gouvernement est totale. Nous poursuivrons et intensifierons nos efforts pour protéger les chômeurs et l'emploi. pic.twitter.com/htvOa0gFst