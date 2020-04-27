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У Франції зафіксували рекордне місячне зростання безробіття

Понеділок, 27 квітня 2020, 18:53

У березні у Франції зафіксували рекордне місячне зростання безробіття.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

За офіційними даними, у березні 2020 року зафіксували рекордне місячне зростання кількості людей, які претендують на соціальну допомогу через безробіття.

Кількість таких заявників зросла на 7%, до понад 246 тисяч осіб. Це найвищий показник з 1996 року, відколи ведеться статистика.

Загалом у Франції зареєструвалися для отримання допомоги через безробіття понад 3,7 мільйони людей.

 "Уряд – у повній мобілізації. Ми продовжуємо та посилюємо наші зусилля для захисту безробітніх та захисту робочих місць", - зазначила міністр праці Мюріель Пеніко, коментуючи повідомлення.

За словами міністра, державною програмою підтримки неповної зайнятості охоплені вже близько 10,8 мільйонів працівників приватного сектору, що працюють у 863 тисячах підприємств.

Теми: Франціякоронавірусепідемія
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