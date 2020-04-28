Люксембург планує за місяць перевірити все населення на коронавірус

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Вівторок, 28 квітня 2020, 18:44

Влада Люксембургу планує протягом місяця перевірити всіх мешканців країни на коронавірус.

Про це заявив міністр освіти та досліджень Клод Мейш, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

"Ми хочемо протестувати все населення країни (близько 614 000 людей) протягом наступного місяця. Під час процесу виходу з карантину дуже цікаво мати інформацію про вірус, де він є, як він передається", - сказав він.

Міністр додав, що в країні зараз є 17 станцій для проведення тестів та потужність для здійснення до 20 000 тестів на день.

Однак тестування не відбудеться випадковим чином, а скоріше по секторах, сказав Мейш, і залишиться необов'язковим.

Першими, хто пройде тестування, будуть учні та працівники освіти. "Ми хочемо дізнатися, чи заражають, наприклад, діти дорослих чи дорослі дітей", -  сказав Мейш.

Люксембург з 20 квітня почав скасовувати обмеження: перший етап передбачає відновлення роботи будівельних майданчиків, міських центрів утилізації, магазинів з облаштування будинків та садових центрів.

З початку епідемії в країні зафіксовано понад 3500 випадків коронавірусу, померли 73 людини.

Теми: коронавірус епідемія


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