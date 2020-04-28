Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Люксембург планує за місяць перевірити все населення на коронавірус

Вівторок, 28 квітня 2020, 18:44

Влада Люксембургу планує протягом місяця перевірити всіх мешканців країни на коронавірус.

Про це заявив міністр освіти та досліджень Клод Мейш, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

"Ми хочемо протестувати все населення країни (близько 614 000 людей) протягом наступного місяця. Під час процесу виходу з карантину дуже цікаво мати інформацію про вірус, де він є, як він передається", - сказав він.

Міністр додав, що в країні зараз є 17 станцій для проведення тестів та потужність для здійснення до 20 000 тестів на день.

Однак тестування не відбудеться випадковим чином, а скоріше по секторах, сказав Мейш, і залишиться необов'язковим.

Першими, хто пройде тестування, будуть учні та працівники освіти. "Ми хочемо дізнатися, чи заражають, наприклад, діти дорослих чи дорослі дітей", -  сказав Мейш.

Люксембург з 20 квітня почав скасовувати обмеження: перший етап передбачає відновлення роботи будівельних майданчиків, міських центрів утилізації, магазинів з облаштування будинків та садових центрів.

З початку епідемії в країні зафіксовано понад 3500 випадків коронавірусу, померли 73 людини.

Теми: коронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити уныверситет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
Усі новини...
Реклама: