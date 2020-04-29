Сенат Румунії відхилив проект про угорську автономію

Сенат Румунії 126 голосами відхилив проєкт про угорську автономію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi 24.

Сенат Румунії відхилив проєкт про автономію Секейського краю, де компактно проживає угорська національна меншина Румунії. За це рішення після 2-годинних дебатів проголосували 126 із 135 присутніх сенаторів. Підтримали його лише представники Демократичного союзу угорців Румунії.

Проєкт, ініційований Демократичним союзом угорців Румунії, передбачав створення автономного регіону з правосуб'єктністю в Румунії. До його складу мали увійти повіти Ковасна та Харгіта, а також місто Муреш. Автономія отримала би свого президента терміном на чотири роки. Угорська мова мала стати офіційною і використовуватись у державних установах; передбачалося вільне використання "символіки угорської нації".

Обговорення проєкту стало в країні темою №1 після того, як він набув чинності за процедурою "мовчазної згоди" палати депутатів. 25 березня минув кінцевий термін, до якого мала бути обговорена і проголосована ініціатива, тому парламентарі зафіксували "мовчазне схвалення" документа.

У тому, що про проєкт "забули", Національна ліберальна партія почала звинувачувати Соціал-демократичну партію, заявляючи, що партія приховано домовилася про "мовчазне схвалення" з Демократичним союзом угорців Румунії.

"Цей нормативний акт пройшов за "мовчазним схваленням", тому що ті, хто очолює палату, не поставили його на порядок денний", - заявив прем’єр Людовик Орбан.

Ініціатори законопроекту, депутати Демократичного союзу угорців Румунії, вважають, що він відображає "історичну ідентичність регіону" та забезпечить рівні можливості для громадян і захист угорської ідентичності. Вони заявляють, що автономія регіону не впливає на територіальну цілісність і суверенітет румунської держави.

Уряд Румунії виступав проти прийняття законодавчого акту. Спеціалізовані комітети Палати депутатів також його не підтримали. Депутати адміністративної комісії заявляють, що проєкт порушує Конституцію, за якою Румунія є національною, суверенною і незалежною, унітарною і неподільною державою.

Секеї – одна з етнографічних груп, що складає угорську національну меншину на території сучасної Румунії. Секеї домагаються автономії, однак румунська влада відмовляється вести діалог про автономію будь-якого регіону країни.

Права 1,2 млн етнічних угорців в Румунії, в тому числі близько 700 тисяч секеїв у східній Трансільванії, десятиліттями перебувають в центрі політичної ворожнечі між двома країнами.

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