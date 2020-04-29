У Боснії різко зросла кількість нових випадків коронавірусу після послаблення карантину

Боснія і Герцеговина в середу повідомила про найбільш різке щоденне зростання числа нових випадків коронавірусної інфекції в цьому місяці після того, як два її автономні регіони поступово почали послаблювати карантин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За офіційними даними, за попередні 24 години було зареєстровано 93 нових випадки зараження і дві смерті, в порівнянні з 20 новими випадками днем ​​раніше і 49 випадками в понеділок.

Загальна кількість інфікованих людей зросла до 1677, померли 65 осіб. В країні були протестовані 29 130 осіб.

В одній тільки Республіці Сербській було зареєстровано 49 нових випадків, і посадові особи закликають громадян продовжувати уникати масових зібрань і постійно носити маски.

Регіон в понеділок дозволив літнім людям виходити з дому на три години кожен робочий день, а деякі підприємства відкривати заново.

В іншій автономної області, Федерації Боснії і Герцеговині, в п'ятницю було скасовано нічну комендантську годину і також дозволено літнім людям і дітям виходити з дому кожен другий день на кілька годин.

У Боснії були введені обмеження для боротьби з поширенням коронавірусу, згідно з якими людям похилого віку та дітям взагалі не дозволялося залишати своє помешкання. Суд постановив, що ці обмеження порушують Конституцію.