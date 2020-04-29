У Боснії різко зросла кількість нових випадків коронавірусу після послаблення карантину

4920 переглядів
Середа, 29 квітня 2020, 17:24

Боснія і Герцеговина в середу повідомила про найбільш різке щоденне зростання числа нових випадків коронавірусної інфекції в цьому місяці після того, як два її автономні регіони поступово почали послаблювати карантин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За офіційними даними, за попередні 24 години було зареєстровано 93 нових випадки зараження і дві смерті, в порівнянні з 20 новими випадками днем ​​раніше і 49 випадками в понеділок.

Загальна кількість інфікованих людей зросла до 1677, померли 65 осіб. В країні були протестовані 29 130 осіб.

В одній тільки Республіці Сербській було зареєстровано 49 нових випадків, і посадові особи закликають громадян продовжувати уникати масових зібрань і постійно носити маски.

Регіон в понеділок дозволив літнім людям виходити з дому на три години кожен робочий день, а деякі підприємства відкривати заново.

В іншій автономної області, Федерації Боснії і Герцеговині, в п'ятницю було скасовано нічну комендантську годину і також дозволено літнім людям і дітям виходити з дому кожен другий день на кілька годин.

У Боснії були введені обмеження для боротьби з поширенням коронавірусу, згідно з якими людям похилого віку та дітям взагалі не дозволялося залишати своє помешкання. Суд постановив, що ці обмеження порушують Конституцію.

Теми: коронавірус карантин Боснія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ми фактично на 9 місяців продовжили "сірий" ринок землі в умовах коронавірусу — Сольський 29 квітня 2020, 17:22
Києву не вистачає лабораторій для тестування COVID-19 – представник міськради 29 квітня 2020, 16:55
Уряд направить 100 мільйонів на закупівлю 200 українських апаратів ШВЛ 29 квітня 2020, 16:09
Усі новини
Головні новини
Кабмін призначив нового голову податкової: що про нього відомо
На Балі знайшли мертвим українське подружжя
Нардеп Герега написав листи Кличку і депутатам з пропозицією купити маски в "Епіцентрі"
Кабмін дозволив продуктовим ринкам працювати і визначив головну умову
Усі новини
думка

Чи дійсно потрібно приймати душ щодня?

соцмережі

Закулісся ідеальних фото в Instagram