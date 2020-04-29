В уряді призначили відповідального за переговори з країнами, які захочуть запросити заробітчан

Переговори з країнами, які хочуть залучити українців до сезонних робіт, буде вести віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сам Пристайко сказав в інтерв'ю сайту "Сегодня".

"Сьогодні прем'єр-міністр уповноважив мене займатися цим питанням з конкретними країнами про організовані поїздки. Ми зараз намагаємося визначити, як організовано дати таку можливість людям, які хочуть працювати за кордоном. Цих людей цінують за кордоном, своїм сім'ям в Україні вони приносять дохід", - сказав Пристайко.

За словами віцепрем'єра, в уряді б хотіли, щоб ці люди залишилися в Україні і зробили "внесок в економіку країни, наприклад, побудувавши свої ферми".

"Державі ці люди дуже потрібні. Вони гнучкі, активні, готові виїхати за тисячі кілометрів від рідної домівки, щоб заробляти. Адже ми ж не Радянський Союз, ми не можемо їх тримати насильно", - сказав він.

Пристайко повторив позицію уряду про те, що немає ніякої мови про будь-які заборони на виїзд, і заявив, що чартери для сезонних працівників будуть організовуватися постійно.

Однак, за його словами, важливо зрозуміти різницю між заробітчанами, які постійно неорганізовано перетинають український кордон, чим посилюють ризики загрози нового спалаху коронавірусу,, і сезонними робітниками, які їдуть за кордон на 3-6 місяців з виконанням умов обсервації і вимог безпеки.

"Ви ж бачите, які області постраждали від коронавірусу найбільше. Давайте говорити чесно - це області вздовж кордону. Тому, одна справа, коли ми говоримо про сезонних працівників, які їдуть на сезонні роботи на 3-6 місяців, маючи медичну страховку, гідну зарплату, форми і умови роботи, і роблять це не перший рік. Щодо таких робітників ми продовжуємо вести переговори з конкретними країнами і будемо забезпечувати цю організовану сезонну роботу", - заявив він.

Віцепрем'єр зазначив, що в Фінляндії сезонні робітники, які туди приїжджають, "проходять обов'язкову обсервацію, яку оплачує уряд або компанії, які їх наймають".

Нагадаємо, Кабінет міністрів заявив, що розглядатиме окремо кожен запит щодо сезонних працівників з України і прийматиме рішення виходячи з поточної епідемічної ситуації.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що Україна отримує звернення від держав-партнерів про потребу в українських робітниках, але на тлі пандемії відправляти їх за кордон "нелогічно".

Минулого тижня в інтерв’ю РБК-Україна прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що заробітчани є "навченою в Європі робочою силою" і могли б бути корисними для розвитку економіки в Україні, тому їх "треба зберегти".