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Формування Російської Федерації здійснили 11 обстрілів українських позицій

П'ятниця, 3 квітня 2020, 07:07
Формування Російської Федерації здійснили 11 обстрілів українських позицій

За добу, що минула, збройні формування Російської Федерації здійснили 11 обстрілів позицій Об’єднаних сил, шість з яких – із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Українські захисники на кожен ворожу провокацію відповідали прицільним вогнем по позиціях противника, чим змушували його щоразу повертатися до дотримання режиму "тиші".

Минулої доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

Дослівно: "З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли з мінометів калібру 120 мм, витративши 26 мін, наші позиції поблизу Новотошківського в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Після вчасної та адекватної відповіді з боку підрозділів ОС ворожі провокації припинилися. Втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".

Теми: ДонбасООС
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