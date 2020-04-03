Коронавірус: МОЗ складе реєстр всіх місць для обсервації

Міністерство охорони здоров'я сформує новий реєстр місць для обсервації людей у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19.

Джерело: заступник очільника МОЗ головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу

Деталі: Ляшко пояснив, що законом України про захист населення від інфекційних хвороб чітко передбачено, що обсерватори, ізолятори, а також інші спеціалізовані заклади створюються на місцях органами місцевого самоврядування і органами місцевої виконавчої влади, тому й медичне забезпечення повинно плануватись органами місцевого самоврядування.

Пряма мова: "Ми прописали чіткі критерії і рамки, які повинні бути в обсерваторах, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби, як на території України так і всередині кожного конкретного закладу. Наразі МОЗ отримало доручення Державної надзвичайної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.

Сьогодні-завтра наші спеціалісти разом з обласними державними адміністраціями проведуть огляд усіх потенційних місць для обсервації, буде сформовано додатково табличку, чи відповідають вони зазначеним вимогам, і це буде новий реєстр всіх місць для обсервації, які будуть існувати на території України".

Нагадаємо: Станом на 10.00 3 квітня в Україні загалом підтвердили 942 випадки захворювання на COVID-19, з них 23 випадки – летальні, 19 людей одужали.

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