В Україні 942 людини захворіли на COVID-19, з них 23 померли

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П'ятниця, 3 квітня 2020, 10:07

Станом на 10.00 3 квітня в Україні загалом підтвердили 942 випадки захворювання на COVID-19, з них 23 випадки – летальні, 19 людей одужали.

Джерело: Центр громадського здоров'я, МОЗ

Дослівно: "Станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків".

Деталі: У ЦГЗ не повідомили, у яких саме областях зафіксували нові летальні випадки серед хворих на COVID-19. Ввечері 2 квітня повідомлялося про 22 смерті, а зранку про - 20 летальних випадків. 

Станом на ранок 3 квітня 2020 року до центру надійшло 570 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 4404 повідомлення про підозру на COVID-19.

Наразі випадки захворювання на COVID-19 в Україні підтвердили:

  • Вінницька область — 61 випадок;
  • Волинська область — 10 випадків;
  • Дніпропетровська область — 12 випадків;
  • Донецька область — 8 випадків;
  • Житомирська область — 6 випадків;
  • Закарпатська область — 24 випадки;
  • Запорізька область — 22 випадки;
  • Івано-Франківська область — 81 випадок;
  • Кіровоградська область — 15 випадків;
  • м. Київ — 180 випадків;
  • Київська область — 70 випадків;
  • Львівська область — 13 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Одеська область — 20 випадків;
  • Полтавська область — 5 випадків;
  • Рівненська область — 25 випадків;
  • Сумська область — 30 випадків;
  • Тернопільська область — 114 випадків;
  • Харківська область — 1 випадок;
  • Херсонська область — 4 випадки;
  • Хмельницька область — 7 випадків;
  • Чернівецька область — 171 випадок;
  • Черкаська область — 55 випадків;
  • Чернігівська область — 5 випадків.

Доповнюється...

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Українська правда
Теми: коронавірус Covid-2019 Україна


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