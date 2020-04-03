В Україні 942 людини захворіли на COVID-19, з них 23 померли

Станом на 10.00 3 квітня в Україні загалом підтвердили 942 випадки захворювання на COVID-19, з них 23 випадки – летальні, 19 людей одужали.

Джерело: Центр громадського здоров'я, МОЗ

Дослівно: "Станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків".

Деталі: У ЦГЗ не повідомили, у яких саме областях зафіксували нові летальні випадки серед хворих на COVID-19. Ввечері 2 квітня повідомлялося про 22 смерті, а зранку про 20 летальних випадків.

Станом на ранок 3 квітня 2020 року до центру надійшло 570 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 4404 повідомлення про підозру на COVID-19.

Наразі випадки захворювання на COVID-19 в Україні підтвердили:

Вінницька область — 61 випадок;

Волинська область — 10 випадків;

Дніпропетровська область — 12 випадків;

Донецька область — 8 випадків;

Житомирська область — 6 випадків;

Закарпатська область — 24 випадки;

Запорізька область — 22 випадки;

Івано-Франківська область — 81 випадок;

Кіровоградська область — 15 випадків;

м. Київ — 180 випадків;

Київська область — 70 випадків;

Львівська область — 13 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 20 випадків;

Полтавська область — 5 випадків;

Рівненська область — 25 випадків;

Сумська область — 30 випадків;

Тернопільська область — 114 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 4 випадки;

Хмельницька область — 7 випадків;

Чернівецька область — 171 випадок;

Черкаська область — 55 випадків;

Чернігівська область — 5 випадків.

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