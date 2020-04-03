Ще двоє киян померли від коронавірусу - Кличко

Кількість зареєстрованих випадків захворювання на коронавірус у Києві досягла 189, з них уже три випадки фатальні.

Джерело: столичний голова Віталій Кличко на брифінгу

Пряма мова: "Кількість киян, які захворіли на коронавірус за минулу добу збільшилась ще на, 28 людей, двоє з них на жаль не вижили.

Загалом у столиці 189 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них вже 3 випадки летальні. За інформацією фахівців Київського міського лабораторного центру МОЗ, серед киян, що захворіли (за минулу добу), 17 чоловіків віком від 16 до 70 років та 11 жінок віком від 17 до 69 років. Двоє жінок віком 56 та 69 померли".

Деталі: З нових випадків 13 осіб госпіталізовано, решта лікуються вдома на самоізоляції під наглядом лікарів.

Нагадаємо: Станом на 10.00 3 квітня в Україні загалом підтвердили 942 випадки захворювання на COVID-19, з них 23 випадки – летальні, 19 людей одужали.

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