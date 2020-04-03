Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна посилає до Італії бригаду українських лікарів і партію спирту

П'ятниця, 3 квітня 2020, 20:23
Україна посилає до Італії бригаду українських лікарів і партію спирту

Президент Володимир Зеленський підписав указ про допомогу Італії в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Джерело: повідомлення на сайті глави держави

Деталі: Документом передбачається, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та обміну досвідом. Частина лікарів буде визначена Міністерством охорони здоров’я України, інші – Міністерством внутрішніх справ.

Україна забезпечить оплату та захист лікарям, а італійська сторона – проживання та харчування.

До того ж наступного тижня планується поставка до Італії медичного спирту, обсяг якої визначатиметься з урахуванням потреб внутрішнього українського ринку.

Пряма мова Зеленського: "Лікарі матимуть найкращий захист, усі спецзасоби: найнадійніші захисні костюми, окуляри, достатньо рукавичок, маски. Це взаємна допомога, адже Італія теж надасть свою допомогу…

Українські фахівці отримають неоціненний досвід, допоки в нас немає піку хвороби. І повернуться, коли будуть найбільш потрібні вдома. Цей досвід не можна нічим замінити. За цей час ми просунемося вперед у лікуванні COVID-19 і матимемо фахівців, які вивчать різні випадки лікування в Італії".

Пізніше у відеозверненні до українців Зеленський повідомив, що група медиків вирушить до Італії вже у суботу, 4 квітня, а повернеться за два тижні.

Передісторія:

  • На селекторній нараді у Зеленського міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Італія звернулася до України з проханням допомогти з бригадами медиків. Голова МВС також запропонував допомогти Італії, надавши спирт для медичних потреб.
  • Станом на 31 березня в Італії 105 792 людини заразились коронавірусом.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийІталіякоронавірусгуманітарка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Для успіху контрнаступу Україні потрібно вчасно отримувати зброю – Зеленський
Останні новини
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: Росія випустила ракети
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу
Усі новини...
Реклама: