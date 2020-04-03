Україна посилає до Італії бригаду українських лікарів і партію спирту

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П'ятниця, 3 квітня 2020, 17:29

Президент Володимир Зеленський підписав указ про допомогу Італії в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Джерело: повідомлення на сайті глави держави

Деталі: Документом передбачається, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та обміну досвідом. Частина лікарів буде визначена Міністерством охорони здоров’я України, інші – Міністерством внутрішніх справ.

Україна забезпечить оплату та захист лікарям, а італійська сторона – проживання та харчування.

До того ж наступного тижня планується поставка до Італії медичного спирту, обсяг якої визначатиметься з урахуванням потреб внутрішнього українського ринку.

Пряма мова Зеленського: "Лікарі матимуть найкращий захист, усі спецзасоби: найнадійніші захисні костюми, окуляри, достатньо рукавичок, маски. Це взаємна допомога, адже Італія теж надасть свою допомогу…

Українські фахівці отримають неоціненний досвід, допоки в нас немає піку хвороби. І повернуться, коли будуть найбільш потрібні вдома. Цей досвід не можна нічим замінити. За цей час ми просунемося вперед у лікуванні COVID-19 і матимемо фахівців, які вивчать різні випадки лікування в Італії".

Передісторія:

  • На селекторній нараді у Зеленського міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Італія звернулася до України з проханням допомогти з бригадами медиків. Голова МВС також запропонував допомогти Італії, надавши спирт для медичних потреб.
  • Станом на 31 березня в Італії 105 792 людини заразились коронавірусом.

Українська правда
Теми: Зеленський Італія коронавірус гуманітарка


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