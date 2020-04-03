Над однією станцією столичного метро напишуть "Бабин Яр"

КП "Київський метрополітен" доповнить графічні показники у вагонах метро зеленої лінії та на станції Дорогожичі інформацією про вихід до Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Джерело: заступник начальника Київського метрополітену Володимир Зеля, якого цитує пресслужба Українського інституту національної пам’яті

Пряма мова Зелі: "При друці нового тиражу лінійних схем, для подальшого розміщення їх у рухомому складі зеленої лінії Київського метрополітену, відповідне позначення "заповідник "Бабин Яр" буде нанесене над станцією "Дорогожичі"; зроблено напис українською та англійською мовами.

У рамках подальшої реалізації нової системи навігації пасажирів, на станції "Дорогожичі" також передбачається розміщення навігаційних панелей з нумерацією виходів і доповнення покажчиків вищевказаною інформацією".

Деталі: Саме УІНП виступав із ініціативою зберегти історичну назву станції – Дорогожичі, але додатково інформувати про вихід до Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Що було раніше: Благодійний фонд "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" та громадська організація "Марш пам’яті" звернулись до столичної влади з пропозицією перейменувати станцію метро "Дорогожичі" на станцію "Бабин Яр".

Як зазначають ініціатори, такий крок стане даниною пам’яті та поваги до героїзму усіх жертв Бабиного Яру, а також усіх постраждалих від цієї трагедії.

У КМДА відповіли, що рішення про перейменування станції метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр" залежить від результатів електронного голосування на офіційному порталі Києва.