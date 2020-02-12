КМДА: Перейменування станції метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр" залежить від киян

Рішення про перейменування станції метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр" залежить від результатів електронного голосування на офіційному порталі Києва.

Джерело: пресслужба КМДА

Дослівно у повідомленні КМДА: "Розглядає подібні пропозиції спеціально створений при Київському міському голові консультативно-дорадчий орган ‒ Комісія з питань найменувань, до складу якої входять учені-історики, мовознавці, краєзнавці, пам’яткознавці, архітектори, а також депутати Київради та посадовці КМДА.

Якщо Комісія прийме позитивне рішення щодо перейменування, на офіційному порталі Києва розпочнеться електронне голосування, яке триватиме 2 місяці. Під час цього етапу всі мешканці міста зможуть проголосувати "за" чи "проти" такої ініціативи, або надати свою пропозицію".

Деталі: За результатами голосування Комісія з питань найменування має повторно розглянути ініціативу і, в залежності від результатів обговорення, вирішить чи рекомендувати Київському міському голові виносити питання на сесію Київради.

У КМДА підтвердили, що столична влада отримала пропозицію перейменувати станцію Сирецько-Печерської лінії метрополітену "Дорогожичі" на станцію "Бабин Яр".

За інформацією Департаменту суспільних комунікацій, наразі питання перейменування станції метро включено до порядку денного наступного засідання Комісії з питань найменувань. Дата засідання ще не визначена.

Що було раніше: Благодійний фонд "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" та громадська організація "Марш пам’яті" звернулись до столичної влади з пропозицією перейменувати станцію метро "Дорогожичі" на станцію "Бабин Яр".

Як зазначають ініціатори, такий крок стане даниною пам’яті та поваги до героїзму усіх жертв Бабиного Яру, а також усіх постраждалих від цієї трагедії.

Представники фонду підкреслюють, що це місце щороку відвідують десятки тисяч людей із усього світу. Крім того, у майбутньому на території Бабиного Яру буде збудовано Меморіальний центр, де окрім меморіалу будуть музейна, освітня, науково-дослідна частини.

У Благодійному фонді також зазначили, що готові взяти на себе фінансування усіх витрат, пов’язаних із процесом перейменування.