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Київ закупив камери: розпізнавати обличчя і температуру, дані передаватимуть поліції

П'ятниця, 3 квітня 2020, 19:25
Київ закупив камери: розпізнавати обличчя і температуру, дані передаватимуть поліції

Столиця на майже 65 мільйонів гривень придбала кількасот відеокамер, які вимірюватимуть температуру тіла, а також розпізнаватимуть обличчя.

Джерело: "Слідство.Інфо" з посиланням на Prozorro

Деталі: Закупівлю провели в межах боротьби з поширенням коронавірусу. Договір підписали 2 квітня.

Згідно з ним, Київ повинен отримати 400 відеокамер марки Hikvision так званого "термального скринінгу". Вартість одного такого пристрою — 125 тисяч гривень без ПДВ. Загалом сума договору — понад 54 мільйони гривень без ПДВ (майже 65 мільйонів — з ПДВ). Усі камери повинні встановити впродовж 17-25 квітня.

Замовило пристрої комунальне підприємство "Інформатика", яке адмініструє всі мережі камер у столиці. Ця фірма підпорядковується департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації.

Постачати відеокамери буде компанія "Інтевро". Договір з нею уклали без конкурсу. Як виявило "Слідство.Інфо", ця фірма вперше отримує таке велике замовлення на публічних закупівлях. За попередні три роки з нею уклали низку незначних договорів на загальну суму трохи більше одного мільйона гривень.

Дані з камер будуть надходити до представників Національної поліції, Муніципальної варти, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також вони збиратимуть статистичну інформацію для департаменту охорони здоров‘я КМДА.

За словами керівника департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрія Назарова, це дозволить оперативно визначати людей з підвищеною температурою тіла у супермаркетах, аптеках та інших місцях масового скупчення людей.

Пряма мова: "Крім того, функціонал камер включає детекцію облич. Це дасть можливість правоохоронцям фіксувати порушення режиму самоізоляції громадянами, які зобов’язані його дотримуватися".

Нагадаємо: 2 квітня Кабмін ухвалив постанову, якою посилив попередні правила і заборони карантинуНові почнуть діяти з 6 квітня.

Знати більше: Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантин
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