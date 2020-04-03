З 6 квітня в Україні забороняється ходити більш ніж по двоє
З понеділка, 6 квітня, в Україні забороняється рухатися групками більше ніж 2 осіб, ходити у громадських місцях без маски, а також заборонено гуляти у парках.
Джерело: Telegram-канал прем’єра Дениса Шмигаля
Дослівно: "Заборонено з 6 квітня переміщення групою більш ніж дві особи (крім випадків службової необхідності та супроводження дітей)".
Деталі: Також з 6 квітня забороняється перебувати у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора.
Крім того, забороняється, з моменту опублікування постанови Кабміну, відвідувати спортивні та дитячі майданчики, парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові чи прибережні зони (крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності).
Забороняється перебувати на вулиці без документів, перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу батьків.
Також не можна самовільно покидати місце обсервації чи ізоляції.
Текст відповідної постанови уже опублікували на сайті уряду.
Що було раніше: За словами прем'єра, обмежувальні заходи почнуть послаблювати у кінці квітня: "Спочатку на роботу зможуть піти люди працездатного віку, паралельно буде частково відновлюватись рух громадського транспорту".
Водночас, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть діяти, а для старших людей, студентів та школярів карантин продовжать.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус
Нагадаємо:
- Через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні оголошено карантин, який діє з 12 березня до 24 квітня щонайменше.
- Влада спершу заборонила масові зібрання, далі зупинила громадський транспорт, а потім ввела ще жорсткіші обмеження – зокрема, не гуляти в парках, на дитячих і спортивних майданчиках. У Києві спортивні та дитячі майданчики закрили ще раніше.
- 1 квітня Кабмін оприлюднив перелік нових обмежень: на час карантину заборонено перебувати без медичної маски у громадських місцях, ходити вулицями більше, ніж двом (за винятком супроводу дітей), відвідувати парки та сквери (за винятком вигулу собак), відвідувати спортивні й дитячі майданчики, проводити масові (більше 10 людей) заходи.
- Станом на 10.00 3 квітня в Україні загалом підтвердили 942 випадки захворювання на COVID-19, з них 23 випадки – летальні, 19 людей одужали.