З понеділка, 6 квітня, в Україні забороняється рухатися групками більше ніж 2 осіб, ходити у громадських місцях без маски, а також заборонено гуляти у парках.

Джерело: Telegram-канал прем’єра Дениса Шмигаля

Дослівно: "Заборонено з 6 квітня переміщення групою більш ніж дві особи (крім випадків службової необхідності та супроводження дітей)".

Деталі: Також з 6 квітня забороняється перебувати у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора.

Крім того, забороняється, з моменту опублікування постанови Кабміну, відвідувати спортивні та дитячі майданчики, парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові чи прибережні зони (крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності).

Забороняється перебувати на вулиці без документів, перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу батьків.

Також не можна самовільно покидати місце обсервації чи ізоляції.

Текст відповідної постанови уже опублікували на сайті уряду.

Що було раніше: За словами прем'єра, обмежувальні заходи почнуть послаблювати у кінці квітня: "Спочатку на роботу зможуть піти люди працездатного віку, паралельно буде частково відновлюватись рух громадського транспорту".

Водночас, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть діяти, а для старших людей, студентів та школярів карантин продовжать.

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