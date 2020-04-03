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В Україні кількість хворих COVID-19 перевалила за тисячу

П'ятниця, 3 квітня 2020, 22:03
В Україні кількість хворих COVID-19 перевалила за тисячу

В Україні станом на вечір 3 квітня зареєстрували 1072 заражень на коронавірус, за останню добу захворіла рекордна кількість - 175 людей.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Деталі: Усього зафіксовано 27 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 23 людини вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Знати більше: Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Українська правда

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Теми: коронавірускарантинепідемія
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