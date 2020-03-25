Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

"Є просте повідомлення для всіх країн, які борються з пандемією – тестуйте, тестуйте, тестуйте".

Таке звернення написав у своєму у твітері генеральний директор ВООЗ доктор Тедрус Адханом Гебрейесус.

Цей заклик, хоч і з запізненням, почула й українська влада. 23 березня з Китаю прилетів літак з 21 тонною медичних товарів, необхідних для боротьби з коронавірусом. Серед іншого на борту були й тести для діагностики Covid-19.

Це добра новина, адже як говорять в ВООЗ, кожна країна має зробити свій максимум тестувань.

Чи робить цей максимум Україна?

Чи потрібно тестувати всіх

Протестувати всіх неможливо, зараз у світі існує дефіцит тестів. Але варто намагатися.

Тестування хворих та контактних осіб допоможе вчасно ізолювати їх та зупинити розповсюдження хвороби. Також це важливо, щоб зрозуміти модель спалаху та спланувати дії проти нього, каже представник ВООЗ доктор Ярно Хабіхт.

Деякі країни наголошують на необхідності тестування пацієнтів без симптомів.

Вчасне виявлення хвороби дозволяє зараженим знати, що вони заражені. Інфіковані зможуть вчасно звернутися по допомогу та ізолюватися, щоб не заразити інших. Адже люди, які не знають, що вони – носії вірусу, можуть ставитися до захворювання легковажно, не залишатися вдома і "поширювати" хворобу далі.

Вже зараз існують приклади, коли повсюдне тестування допомогло зупинити поширення Covid-19. Так, попри катастрофічну ситуацію в Італії, північ якої палає від коронавірусу, один невеликий муніципалітет зміг стримати спалах саме завдяки масштабному тестуванню.

Тести зробили всім мешканцям муніципалітету Во, що біля Венеції. Зокрема й людям без симптомів. Це дозволило ізолювати їх до того, як вони проявили ознаки захворювання та зупинити розповсюдження вірусу.

Експеримент вийшов випадково. Влада дуже емоційно зреагувала на першу смерть від коронавірусу та "з переляку" перевірила всіх.

З таким підходом за 14 днів вдалося зупинити хворобу, а рівень одужання становив 100% серед тих, хто був інфікований. На жаль, такий метод вже не спрацює в Мілані, де ситуація вийшла з-під контролю. Але це може допомогти іншим країнам.

Справжнім рекордсменом у тестуванні можна назвати Південну Корею. Країна виробляла та з самого початку поширення вірусу проводила величезну кількість тестів.

Дані COVID-19 станом на 20 березня: Загальна кількість тестів, проведених по країні. Для деяких країн кількість тестів відповідає кількості протестованих осіб, а не кількості проб графіка: ourworldindata.org

Наприклад, станом на 20 березня в Кореї було проведено 316 664 тести, цей показник є найбільшим у світі. У перерахунку на 1 млн населення тут було зроблено більше 6 тисяч тестів. Це другий у світі результат після Об’єднаних арабських еміратів.

Країна тестувала всіх, хто мав чи найменшу підозру, "не розбираючись". Це допомогло виявити й ізолювати більше безсимптомних хворих.

Щоб максимально дистанціювати заражених людей від здорових, окрім організованої програми тестувань, тут створили онлайн карту.

Вона дозволяє громадянам та представникам уряду відслідковувати переміщення хворих, якщо ті намагаються уникнути ізоляції. Карта настільки детальна, що в ній можна подивитися конкретні заклади, які відвідала людина, інфікована коронавірусом.

В Кореї визнають, що таке рішення притісняє громадянські свободи, однак говорять, що в такій ситуації "суспільні інтереси більш важливі, ніж права людини, коли йдеться про можливість зараження інших".

Саме в Кореї довів свою ефективність метод тестування та ізоляції.

В країні, де перший випадок був зафіксований ще наприкінці січня, станом на 24 березня виявлено близько 9 тисяч хворих на коронавірус та 120 загиблих. Ці цифри відчутно нижчі у порівнянні з деякими європейськими країнами, де вірус діагностували значно пізніше. Для порівняння, у Німеччині, яку часто наводять, як приклад вдалого стримування вірусу, 397 хворих на 1 млн населення, у Південній Кореї – 197.

В Україні станом на 23 березня київська референс-лабораторія ЦГЗ обробила лише 900 зразків. Хоча ці цифри можуть бути неточними, адже чітких даних по регіонах та приватних лабораторних центрах наразі немає.

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"10 мільйонів тестів"

Обурення, що Україна недостатньо тестує своїх громадян, лунали давно, як і припущення, що кількість хворих в Україні набагато більша за офіційну статистику.

20 березня Володимир Зеленський виступив з відеозверненням, у якому сказав, що в найближчі 48 годин в Україну з Китаю очікується поставка:

10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України. Які саме це будуть тести не уточнювалося;

10 апаратів штучної вентиляції легень;

1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки;

100 тисяч масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції;

400 тисяч експрес-тестів;

10 тисяч літрів дезінфекційної рідини.

Цифра у 10 млн тестів від самого початку виглядала нереально великою. Наприклад, Італія, яка найбільше страждає від коронавірусу, станом на 20 березня провела близько 208 тисяч тестів.

Не дивно, що з часом інформація про поставку в Україну змінилась. Фактично 23 березня з китайського Гуанчжоу в Київ літаком доставили 250 тисяч тестів для експрес-діагностики замість попередньо заявлених 400 тисяч.

Разом з ними прийшли 521 тест-системи ПЛР, які є золотим стандартом діагностики. Вони дають змогу з високою точністю діагностувати практично будь-яку інфекцію. Їх вистачить на 50 000 досліджень.

Чим ці тести відрізняються

Поки літак з Гуанчжоу летів до Києва, у фейсбуці кипіла зрада, що везуть не тільки не ту кількість тестів, яку обіцяли, а й не ті.

У чому полягає різниця між ПЛР-тестами та експрес-тестами?

Це досить складний процес, тому ми максимально спрощуємо інформацію, можливо, десь втрачаючи наукову точність.

По суті існує два види тестування: тест на антитіла та тестування за допомогою полімерної ланцюгової реакції (ПЛР).

ПЛР є найбільш точним методом діагностики COVID-19, оскільки працює з ДНК або РНК вірусів.

"Він дає точну відповідь, інфікованій пацієнт чи ні, навіть якщо у нього ще немає або взагалі немає симптомів", – каже дослідниця Інституту молекулярної біології та генетики Оксана Півень.

Для цього тесту у пацієнта беруть мазок з носа. Важливо, що тестування виявляє вірус навіть в незначних концентраціях майже відразу після інфікування людини. Зазвичай з допомогою ПЛР підтверджують результати експрес-тестів.

Експрес-тести виявляють антитіла. Для експрес-діагностики потрібна венозна або капілярна кров. І проблема в тому, що на момент діагностики антитіла просто можуть не встигнути виробитись. Через це є ризик хибнонегативного результату, тому експрес-тести не можна назвати надійними.

Амбіційні плани. Протестуємо всіх

"Посилка" з Китаю, хоча і була дуже потрібною для України, проте вийшла не зовсім такою, як очікувалось.

Чому різниця між обіцяними планами та реальною поставкою настільки разюча, в Офісі президента не пояснили. Сам Зеленський обіцяв, що наявних тестів вистачить щонайменше на 10 днів. А найближчим часом в Україну прибудуть нові партії.

Як розповів депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець, який супроводжував літак з Гуанчжоу, "медичний набір" для України довелося виборювати. Адже конкуренція у світі на них шалена.

Переліт фінансувало Міністерство оборони, а самі тести, маски та медичне обладнання придбав великий український та китайський бізнес та особисто власник Alibaba мільярдер Джек Ма.

Нова партія обладнання для діагностики має кардинально змінити ситуацію з тестуванням на коронавірус в Україні.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко налаштований оптимістично. Він говорить, що наразі в Україні працюють 28 лабораторій, здатних проводити понад 200 досліджень на добу кожна. У разі потреби МОЗ буде залучати приватні лабораторії та перепрофілювати ветеринарні й ВІЛ-лабораторії.

"При наявності тест-систем ми здатні протестувати все населення країни за один місяць", – стверджує Ляшко.

Амбітні плани головного державного санітарного лікаря викликають сумніви. І ось чому. За даними Дмитра Дубілета в Україні проживає 37 млн людей. Щоб протестувати їх всіх за місяць, потрібно проводити 1,24 млн тестів по всій країні щоденно.

Одна лабораторія може робити приблизно 200 досліджень на коронавірус на добу. Тобто, щоб вкластися в місяць, нам потрібно 6 214 лабораторій. За словами самого Ляшка, наразі в Україні їх працює 28, тобто в 221 разів менше, ніж потрібно.

МОЗ обіцяє залучати приватні лабораторії та перепрофілювати інші. Проте зробити це за місяць майже нереально.

На тлі поставок тестів з Китаю викликає подив внутрішня ситуація в Україні. Вчених Інституту молекулярної біології і генетики НАН, серед яких були розробники українських тест-систем для виявлення коронавірусу, відправили у відпустку за свій рахунок. Пояснили це "недофінансуванням".

"На сьогодні співробітниками Інституту розроблена, вироблена і повністю готова для використання високоточна "Тест-система для діагностики коронавірусу COVID-19".

Дана тест-система пройшла реєстрацію в Україні і являє собою готовий до використання набір для кількісної полімеразної реакції (ПЛР)", – йдеться у прес-релізі НАН.

Після хвилі обурення у науковій спільноті щодо недофінансування, на сторінці Інституту молекулярної біології та генетики НАН з'явилось повідомлення, що перші виготовлені партії "Тест системи для діагностики коронавірусу COVID-19" (на 600 аналізів) інститут передав для використання Житомирському обласному лабораторному центру МОЗ України та до Центру громадського здоров’я МОЗ України в Києві.

"На цей час НАН України з великою затримкою (24.03.2020) отримала лише незначне фінансування на роботи зі створення і виробництва тест-систем.

Президія академії веде інтенсивні перемовини з урядом відносно фінансування для виробництва наступних партій", – йдеться у повідомленні.

Проте, чи були ці тест-системи схвалені референс-лабораторією і наскільки вони точні, зараз невідомо.

Де і за скільки можна купити тест в Україні

Тести потрапляли в Україну не лише літаком з Китаю. Переконатися у цьому можна за допомогою банального пошуковика, який покаже пропозиції в онлайн-магазинах медичних товарів.

Одна з українських компаній-виробників одразу на першій сторінці пропонує купити експрес-тест за 445 гривень. Після передоплати протягом 3 – 4 днів її мають доставити кур’єром або поштою. Інші продають тести упаковками – прийдеться викласти десяток, а то й кілька десятків тисяч гривень.

"Експрес-тести для діагностики коронавируса можуть бути придбані для застосування в медичних установах, приватних клініках, на підприємствах чи офісах, а також для забезпечення власного спокою", – пише один з інтернет-магазинів.

Якщо переживання не давали спокою, а підстав стати пацієнтом і здати аналізи не було, зробити це можна було приватно.

Клініка Eurolab пропонувала за 1,5 тисячі гривень зробити експрес-тест, який міг і не показати вірний результати. У той час як інша відома лабораторія Synevo не робила такі дослідження і досі не почала. Там розповідали, що поки не мають необхідного обладнання.

У будь-якому разі, про результати таких приватних тестів зараз необхідно повідомляти владу. У протилежному випадку можна отримати від 51 тисячі штрафів до 8 років ув’язнення.

На днях одна зі столичних клінік уже стала фігурантом справи про приховування. У мережі писали, що йдеться про ту ж Eurolab, але офіційних підтверджень не було. Хоча на це натякнув її власник Андрій Пальчевський, сказавши у власному акаунті, що "влада намагається обмазати лайном" його ім’я.

Державні лікарні весь цей час так само купляли поодинокі набори для діагностики у приватних постачальників. Об’єми, звичайно, не зрівняти з вантажем із Гуанчжоу. Лікарі зазвичай придбавали по 25-100 тестів.

Масові закупівлі у різних містах почались у середині березня. 23 березня, коли довгоочікуваний вантаж приземлився у Києві, тендери не припинились.

Столичний консультативно-діагностичний центр Голосіївського району був одним із перших, хто оголосив публічну закупівлю. Його директор Віталій Омельчук розповів УП, що Департамент охорони здоров’я КМДА разом із лікарями проводить наради щодо нового вірусу, тепер уже – онлайн.

До консультативно-діагностичного центру, зазвичай, не звертаються пацієнти із вірусними хворобами, але купити тести у закладі все ж вирішили "про всяк випадок" – самі, без місцевої влади:

"На одній зі своїх нарад, враховуючи складний епідеміологічний стан, ми вирішили придбати один комплект швидких тестів".

Проблем із постачальником у центру не було – торги провели на ProZorro, переможця визначила система.

Ціни на державних тендерах дещо коливаються, але порядок всюди схожий: від 199 до 387 гривень за один експрес-тест. Тобто приблизно на півсотні-сотню гривень дешевше, ніж можна знайти в інтернеті.

Крім того, нещодавно Київ придбав 2 системи ПЛР – кожна обійшлась у 2,6 мільйона гривень.

Майже всі постачальники перепродають китайську продукцію. І попри дефіцит вибір є. Загалом УП нарахувала 26 компаній, які в Україні зареєстровані як офіційні представники чи безпосередньо виробники різних видів тестів на новий вірус . Деякі з них отримали сертифікати ще в лютому.

Серед цих двох з половиною десятків 17 – продають продукцію з Китаю, 5 – українські розробники. Ще по одній фірмі продають тести з Італії, Південної Кореї та США.

Але це саме ті, хто зареєстрований як виробник чи офіційний представник виробника. Коло постачальників – ще ширше.

Українські компанії роблять тести обох видів. У МОЗ розповідали, в Україні вже три виробники ПЛР-систем, продукцію двох із них уже випробовує вірусологічна лабораторія інституту Національної академії наук.

"Найближчим часом ми вийдемо на серійне виробництво, у держави є кошти на закупівлю тест-систем", – говорив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Виробництво тест-систем в Україні та нові поставки з-за кордону, які обіцяє президент Зеленський, є реальним методом запобігання поширенню коронавірусу. Приклади інших країн, які зробили діагностику масовою, це доводять.

Проте збільшення тестування неминуче призведе до збільшення офіційної статистики хворих. Українському суспільству варто бути готовим та зустріти такі новини з "холодною головою".

Наталія Бушковська, Соня Лукашова, Катерина Рещук